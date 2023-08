REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Pflegekrise:

"Künstliche Intelligenz wird der Pflege kaum helfen. Der Lohnersatz für pflegende Angehörige könnte ein Ansatz sein, damit Senioren zu Hause gepflegt, statt in Heime abgeschoben werden. Auch ambulante Pflegewohngruppen können helfen. Der Schlüssel zur Lösung der Pflegekrise wird jedoch sein, wie gut es gelingt, Zuwanderer für die Pflegeberufe zu begeistern. Dabei wird die Anerkennung ausländischer Ausbildungen und Abschlüsse ein großes Thema sein. Noch immer bietet die Bürokratie in Deutschland zu große Hindernisse, um Migranten in Mangelberufe zu bringen. Auch müsste in einem neuen Einwanderungsgesetz die Perspektive geändert werden: Weniger zurückschauen, woher jemand kommt und welche Gründe er hatte, zu gehen und mehr darauf schauen, wohin jemand will und welche Perspektive er hat, wenn er bleibt."/kkü/DP/nas