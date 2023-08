AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Krise der Linkspartei:

"Nun mag man die Linke in ihrem jetzigen Zustand für verzichtbar halten, doch für das Parteienspektrum und die Demokratie wäre ihr Verschwinden keine gute Nachricht. Gerade in Zeiten, in denen Koalitionen die Parteien dazu zwingen, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu schließen, braucht es eine Opposition, die für andere Inhalte steht, die den Finger in die Wunde legt. Selbst wer die Linkspartei niemals wählen würde, sollte ihre Selbstzerstörung bedauern."/kkü/DP/nas