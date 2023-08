FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Demokratie:

"Interessant ist, dass der Vertrauensverlust in Staat und Demokratie mit zwei Dingen einhergeht: der Sorge um die wirtschaftliche Zukunft und dem Wunsch, noch mehr Unterstützung durch den Staat zu erhalten. Es scheint so, als hätten die Menschen die Botschaft der Corona-Jahre verinnerlicht, als ganze Wirtschaftszweige vor dem Untergang gerettet und mit Steuergeld am Laufen gehalten wurden. Womöglich setzt der Vertrauensverlust mit der Erkenntnis ein, dass diese gigantische Staatsmaschinerie dauerhaft gar nicht funktionieren kann, und stattdessen mit mehr Eigenverantwortung auch wieder mehr Ungewissheit zurückgekehrt ist. Was natürlich auch daran liegt, dass mit dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht nur das billige Gas versiegt ist, sondern auch zusätzliche Anstrengungen im Verteidigungsbereich anstehen."