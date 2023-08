HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Spahn / Asyl:

"Natürlich hat Jens Spahn recht: Migration muss gesteuert werden. Anreize für die reguläre Einreise, zügige Ausweisung für die, die zum Beispiel keinen Anspruch auf Asyl haben. Und das alles auf europäischer Ebene. Aber die spahnsche Forderung, geschuldet dem Wahlkampf in Hessen und Bayern, lässt die Realität außer acht. Und die sieht so aus, dass Ungarn und Polen sich dem Asylkompromiss widersetzen. Beide Staaten wollen weder jemanden aufnehmen noch dafür bezahlen, wenn sie dies verweigern. Darüber hinaus sieht der Kompromiss Einzelabkommen mit EU-Anrainerstaaten vor; etwa Tunesien, wo Flüchtlinge von den Behörden einfach in der Wüste ausgesetzt wurden. Geordnete Einreise und Antragstellung? Geht wohl anders."/kkü/DP/he