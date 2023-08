Der amerikanische Finanzdienstleister Raymond James Financial, Inc. (ISIN: US55261F1049, NYSE: RJF) zahlt seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,42 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 16. Oktober 2023 (Record date: 2. Oktober 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 104,84 US-Dollar (Stand: 21. August ...

