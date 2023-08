DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INDUSTRIESTROM - Im Streit um den Industriestrompreis macht NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) Druck auf Kanzler Olaf Scholz. "Der zeitlich befristete Brückenstrompreis von etwa sechs Cent pro Kilowattstunde, verbunden mit Anreizen zur Transformation und Energieeinsparung, muss kurzfristig kommen. Er gibt der Industrie eine klare Perspektive für Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft hier in Deutschland", schreibt Neubaur (Grüne) in einem Gastbeitrag für die Rheinische Post. Sie fordert zudem eine Senkung der Stromsteuer für alle Firmen. (Rheinische Post)

INDUSTRIESTROM - Der Chef des Münchener Ifo-Institutes, Clemens Fuest, warnt vor der Einführung eines subventionierten Strompreises für die Industrie. "Ein Industriestrompreis ist nicht das richtige Instrument. Es ist zweifelhaft, ob Strom in Zukunft wieder billiger ist in Deutschland und selbst wenn das so ist, rechtfertigt das keinen subventionierten Strompreis für die Zwischenzeit", sagte Fuest. Der Ifo-Chef betonte weiter: "Steuern und Abgaben auf Industriestrom sollten allerdings auf das europarechtlich zulässige Minimum begrenzt werden. Ansonsten sollten die allgemeinen steuerlichen Bedingungen für Investitionen verbessert werden." (Rheinische Post)

PANAMAKANAL - Vor dem für den internationalen Handel wichtigen Panamakanal stauen sich die Frachter. Weil wegen einer Dürre in Mittelamerika Wasser fehlt, können weniger Schiffe als sonst den Kanal passieren. Die zuständige Behörde hatte die Zahl der täglichen Durchfahrten Ende Juli auf 32 Schiffe reduziert. Normalerweise können jeden Tag 36 Schiffe durch die 80 Kilometer lange Wasserstraße zwischen dem Atlantik und dem Pazifik fahren. Vergangene Woche hatte die Kanalbehörde mitgeteilt, dass die Beschränkung des Verkehrs bis 2. September verlängert werde. (FAZ)

August 22, 2023

