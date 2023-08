Der Chipdesigner Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, macht seinen Börsengang offiziell. Das zum japanischen Technologiekonzern Softbank gehörende Unternehmen veröffentlichte am Montag seinen Börsenprospekt. Zum Volumen und Preis der Arm-Aktienplatzierung an der Technologiebörse Nasdaq gab es in dem Dokument zunächst keine Angaben.Es wird aber erwartet, dass es der größte Börsengang des Jahres in den USA wird. Aus dem Börsenprospekt geht unter anderem hervor, dass das Arm-Geschäft ...

