Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Walmart-Aktie zeigt zum Wochenbeginn eine leicht negative Performance, da sie am Montag bei 158 USD schloss, was einem minimalen Rückgang von -0,10 % entspricht. Diese Bewegung setzt sich im Kontext des gleitenden Durchschnitts (GD-10) fort, der sich abwärts bewegt. Der aktuelle Kurs von Walmart befindet sich ebenfalls unter diesem Durchschnitt, was kurzfristig eine negative Tendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...