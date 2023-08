News von Trading-Treff.de Der gestrige Pullback an 15700 im DAX bleibt Thema der Tradingideen zum 22.08.2023 denn auch am Dienstag ist dies ein Trading-Ziel. Entscheidungsmarke 15700 wurde aufgegeben Direkt zum Wochenstart konnte sich der DAX um 15.600 Punkte stabilisieren und damit auch die Unterstützung der VOrwoche, die sehr nah an den Julitiefs lag, beibehalten. In der Morgenanalyse am 21.08.2023 hatten wir das große Chartbild erörtert (Rückblick): ...

