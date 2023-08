FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER START ERWARTET - Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt erhalten deutsche Aktien am Dienstag wohl etwas Anschub von den US-Börsen. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,33 Prozent höher auf 15 656 Punkte, nachdem der Handel am Vorabend in New York nach dem europäischen Handelsschluss nochmals Fahrt aufgenommen hatte. Im Krisenland China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus. Während der Dow Jones Industrial zwischenzeitliche Verluste fast noch ausgleichen konnte, gab es für Anleger an der Nasdaq noch deutliche Kursgewinne zu verbuchen. Laut Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, konzentrierte sich die Begeisterung "einmal mehr auf große Technologiewerte".

USA: - DOW TRITT AUF DER STELLE - In den USA haben sich die technologielastigen Nasdaq-Börsen am Montag etwas von ihren deutlichen Verlusten seit Monatsbeginn erholt. Der Dow Jones Industrial dagegen kam nicht vom Fleck. Der bekannteste Wall-Street-Index hat allerdings seit Anfang August auch deutlich weniger nachgegeben als die Nasdaq-Indizes. Robuste US-Konjunkturdaten und ein Protokoll der US-Notenbank Fed, das alle Optionen für künftige geldpolitische Maßnahmen offen ließ, hatten zuletzt Befürchtungen über weitere Leitzinsanhebungen verstärkt. Der Dow beendete den Tag 0,11 Prozent schwächer auf 34 463,69 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Die US-Märkte sorgten für etwas Rückenwind. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,8 Prozent. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, hingegen um 0,3 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong erholte sich mit einem Plus von 0,2 Prozent etwas von den jüngsten deutlichen Kursverlusten. Zuletzt hatten Konjunktursorgen insbesondere die Aktienmärkte in China belastet.



DAX 15603,28 0,19

XDAX 15648,78 0,34

EuroSTOXX 50 4224,87 0,28

Stoxx50 3893,92 0,22



DJIA 34463,69 -0,11

S&P 500 4399,77 0,69

NASDAQ 100 14936,69 1,65°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,66 -0,03%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0913 0,16

USD/Yen 145,9420 -0,19

Euro/Yen 159,2635 -0,04°



ROHÖL:





Brent 84,34 -0,12 USD WTI 80,70 -0,02 USD°

/jha/