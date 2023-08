Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt erhalten deutsche Aktien am Dienstag wohl etwas Anschub von den US-Börsen. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxiert der Broker IG den DAX 0,33 Prozent höher auf 15.656 Punkte, nachdem der Handel am Vorabend in New York nach dem europäischen Handelsschluss nochmals Fahrt aufgenommen hatte.Im Krisenland China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus. Während der Dow Jones Industrial zwischenzeitliche Verluste fast noch ausgleichen konnte, ...

