Die Walmart-Aktie startete die Woche mit einer geringfügigen negativen Tendenz. Sie schloss am Montag bei 158,00 USD, was einem marginalen Rückgang von -0,10% entspricht. Diese Abschwächung geht Hand in Hand mit dem abwärts gerichteten gleitenden Durchschnitt (GD-10). Der gegenwärtige Stand des Walmart-Kurses liegt auch unter diesem Durchschnitt und signalisiert kurzzeitig eine negative Neigung. Unterstützungs- ...

