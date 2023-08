Die Nordex SE zieht weiteren Großauftrag in Kanada an Land: So hat der Windturbinenbauer den Zuschlag für die Lieferung und Inbetriebnahme von 49 Turbinen des Typs N155/5.X für den Windpark "Forty Mile" in Alberta, Kanada, erhalten. Der Windpark wurde von Renewable Energy Systems Canada entwickelt und wird nach seiner Fertigstellung im ersten Quartal 2025 mit knapp 280 MW installierter Kapazität der ...

