DJ Nordex erhält Auftrag über 280 Megawatt für Windparkt in Kanada

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Auftrag zur Lieferung und Inbetriebnahme der Turbinen für einen Windpark in Kanada erhalten. Der spanische Energiekonzern Acciona Energía hat 49 Turbinen des Typs N155/5.X bestellt, wie die Nordex mitteilte. Der Windpark "Forty Mile" in Alberta wurde von Renewable Energy Systems Canada entwickelt und werde nach seiner Fertigstellung im ersten Quartal 2025 mit knapp 280 Megawatt installierter Kapazität der größte Windpark von Acciona Energía in Nordamerika sein.

August 22, 2023 01:57 ET (05:57 GMT)

