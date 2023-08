Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) war in einem herausfordernden Marktumfeld auch im ersten Halbjahr 2023 wieder erfolgreich. Der Verkehrswert des Portfolios wuchs um 3.3% auf rund 332.5 Mio CHF.Zürich - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) war in einem herausfordernden Marktumfeld auch im ersten Halbjahr 2023 wieder erfolgreich. Der Verkehrswert des Portfolios wuchs um 3.3 Prozent auf rund CHF 332.5 Millionen. Die annualisierten Mietzinseinnahmen stiegen um CHF 1.4 Millionen auf insgesamt CHF 18.2 Millionen. Das Portfolio besteht nun aus 18 hochwertigen Liegenschaften an guten...

