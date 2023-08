München (ots) -Nach herausfordernden Zeiten meldet sich das Privatkoch-Start-up Hello Chef unter der Führung von Gründer Max Kangni eindrucksvoll zurück.Vor einigen Monaten sah sich das Unternehmen aufgrund von Liquiditätsengpässen und starken Umsatzeinbußen gezwungen, Insolvenz zu erklären. Doch nun deuten alle Anzeichen auf einen beeindruckenden Neustart hin."Wir haben hart an der Überwindung dieser Herausforderungen gearbeitet und sind entschlossen, Hello Chef zu neuer Blüte zu führen", sagt Max Kangni, der das Ruder des Unternehmens nun in der Hand hält.Während die Zukunft des Unternehmens vor einiger Zeit noch unsicher schien, sind nun internationale Investoren mit großem Interesse in den Gesprächen mit Max Kangni involviert. Das Vorhaben, Hello Chef als Marktführer im Privatkoch-Service zu etablieren, gewinnt rasch an Dynamik.Die neuen Pläne umfassen eine erweiterte Menüauswahl, ein innovatives Abonnementmodell und die Integration modernster Technologien für eine reibungslose Benutzererfahrung. Zudem sind Partnerschaften mit renommierten Shootingstars der Gastronomie geplant."Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur außergewöhnliche Geschmackserlebnisse zu bieten, sondern auch das Essverhalten der Menschen im Bezug auf Private Dinner grundlegend zu verändern", erklärt Kangni.Der Neustart von Hello Chef wird noch in diesem Jahr erwartet, und die Vorfreude ist spürbar. Die Branche ist gespannt auf die Wiederkehr eines innovativen und inspirierenden Akteurs in der Gourmet-Szene.Pressekontakt:Maximilian Julian Kangni+49 89 2378 1462ma.kangni@gmail.comwww.hellochef.onlinePressekontakt von Maximilian Julian Kangni:Bernhard Reitzner+49 89 2378 1458bernhard@hellochef.kitchenOriginal-Content von: Hello Chef, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171600/5585310