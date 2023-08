EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

Advanced Blockchain: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Simon Telian



22.08.2023 / 08:46 CET/CEST

Advanced Blockchain: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Simon Telian CEO-Vertrag erfolgreich bis 31.12.2026 verlängert

Sebastian Markowsky und Håkan Saltin sind neue Mitglieder des Aufsichtsrates

22. August 2023 - Der Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG hat beschlossen, den bestehenden Vorstandsvertrag von Simon Telian (Chief Executive Officer/CEO) bis 31.12.2026 zu verlängern. Simon Telian ist bereits seit dem 15. April 2021 Mitglied des Vorstandes und seit dem 31. August 2022 CEO. Marek Kotewicz, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Advanced Blockchain AG: "Ich freue mich sehr, dass wir den Vertrag von Simon Telian als Vorstandsvorsitzender verlängern konnten. Simon hat sich als äußerst zuverlässige Führungspersönlichkeit erwiesen, insbesondere in schwierigen Zeiten mit hohen Inflationsraten und starker Volatilität an den Blockchain- und Aktienmärkten. Wir freuen uns daher auf eine unverändert erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kontinuität, Weitblick und Fingerspitzengefühl in der Führung. Dies wird uns ermöglichen, den Wachstumskurs unseres Unternehmens nachhaltig und zukunftsorientiert fortzusetzen." Der Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG besteht derzeit aus fünf Mitgliedern. Sebastian Markowsky und Håkan Saltin wurden per Gerichtsbeschluss als neue Mitglieder bestellt, nachdem Sam Winkel und Marcus Deetz ihr Amt niedergelegt haben. Håkan Saltin verfügt über Erfahrungen aus führenden Positionen in der Telekommunikation sowie aus der Gründung und Leitung sehr erfolgreicher Unternehmen wie CLX Communications, welches heute als Sinch an der Börse Nasdaq notiert ist. Er ist außerdem Mitbegründer und CTO von Radtonics. Darüber hinaus gibt Advanced Blockchain bekannt, dass die Scherzer & Co. AG ihre Investition in Advanced Blockchain weiter erhöht hat. Dies ergänzt ihre direkte Beteiligung an Advanced Blockchains Portfoliounternehmen Peaq Technology GmbH.

Wichtige Ereignisse für Advanced Blockchain im Geschäftsjahr 2023:

22. August 2023 - Jahreshauptversammlung

September 2023 - Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2023

27. bis 29. November 2023 - Deutsches Eigenkapitalforum 2023, Frankfurt

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



