Deutliche Kursgewinne bei großen US-Tech-Unternehmen treiben am Dienstag den DAX an und schieben ihn in Richtung 15.700 Punkte. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex rund 0,5 Prozent höher bei 15.685 Zählern. Am Vorabend nach Ende des regulären Geschäfts in Deutschland hatte die Aufwärtsbewegung im US-Techsektor an Dynamik gewonnen. Kräftige Kursgewinne bei Nvidia und Tesla zogen das Segment in die Höhe. Am Mittwoch meldet der Chipkonzern Quartalszahlen, ab Donnerstag treffen ...

