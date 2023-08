Berlin - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien fordert ein Bündel von Maßnahmen, um die drohende Rentenlücke in den kommenden Jahren zu schließen. So sollten beispielsweise Menschen künftig länger und mehr arbeiten, sagte sie dem Sender ntv.



"Da werden wir alle Register ziehen müssen. Das heißt: Motivieren von Menschen, mehr zu arbeiten, länger zu arbeiten. Da müssen wir hin." Man müsse den Menschen deutlich sagen: "Wir leben in einer Zeit, in der wir uns wieder mehr anstrengen müssen. Ich weiß, das kommt einem schwer über die Lippen, aber so ist es."



Im Zusammenhang mit dem Rententhema mahnte Prien zudem an: "Wir werden uns um Arbeitsmigration und Fachkräftezuwanderung massiv bemühen müssen." Darüber hinaus müssten mehr Frauen, mehr ältere Menschen und mehr Arbeitslose in den Arbeitsmarkt, so Prien.

