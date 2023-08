Der Aktienkurs von Tesla ist im Jahre 2023 schon sehr weit gelaufen. Dadurch war eine Enttäuschung der Marktteilnehmer aufgrund der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen vorprogrammiert. Am gestrigen Handelstag wurde diese Abwärtssequenz in Form einer Gegenbewegung um rund 7 Prozent korrigiert. In China gab es Preissenkungen für das Model Y, Model X und S. Darüber hinaus stellt Tesla neue preiswerte Varianten des Model X und S vor. Ernsthaft ...

