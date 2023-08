In den letzten Wochen hat JinkoSolar erneut Verluste verzeichnet. Innerhalb der vergangenen fünf Tage sank der Aktienkurs um mehr als 5,8%. Trotzdem konnte die Aktie am Montag ein minimales Plus von 1% verzeichnen - ein erstes positives Signal nach einer Reihe schwacher Phasen. Allerdings bleibt das chinesische Unternehmen weiterhin mit einem Malus behaftet und die Kurse fielen zum Ende fast wieder um 1%, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...