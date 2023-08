Kontron hat mit der Vermarktung des neu entwickelten Linux-basierten Betriebssystems SecureOS begonnen und hat auch bereits den ersten Kunden. Die Softwarelösung SecureOS soll vor unberechtigten Fremdzugriffen in Infrastrukturprojekten schützen, wie das Unternehmen mitteilt. IoT-Lösungen werden damit vor neuen Bedrohungen aus dem Internet, feindlichen Angriffen auf die Infrastruktur sowie vor der Überwachung durch Dritte geschützt, so Kontron. Laut Kontron wird die Erweiterung des Produktportfolios um Sicherheitssoftware ein weiterer Treiber für die Steigerung der Bruttomarge in den kommenden Jahren sein. SecureOS und susietec® würden zusammen mit dem Transportgeschäft das wachstumsstarke Segment "Software + Solutions" bilden, welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...