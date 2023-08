EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie

Pliezhausen, 22. August 2023. DATAGROUP wurde - nach intensiver Marktbeobachtung und Vergleich mit Mitbewerbern - mit dem Status "Leader" in der weltweit renommierten ISG Provider Lens Studie 2023 "Private/Hybrid Cloud - Data Center Services" in den Bereichen "Managed Services for Midmarket" und "Managed Hosting für Midmarket" ausgezeichnet. "DATAGROUP präsentiert sich als beliebter IT-Anbieter für mittelständische Unternehmen, der sich stetig weiterentwickelt und expandiert," erläutert Wolfgang Heinhaus, Distinguished Lead Analyst für IT-Infrastructure Research & Consulting bei ISG, die Prämierung. Dass DATAGROUP im Bereich Cloud-Services exzellent ist und stets zukunftsorientierte Leistungen bietet, zeigt unter anderem das Angebot der "Enterprise Cloud made in Germany". Der Service steht für Cloud-Services, die ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland gehostet werden und wobei keine Daten ins Ausland übermittelt werden. Zudem sind die DATAGROUP-Mitarbeitenden und -Prozesse rund um die Enterprise Cloud zertifiziert nach den höchsten in Deutschland geltenden Standards. Und auch die eingesetzte Hard- und Software für die Cloud-Services entspricht dabei höchsten Anforderungen. Zudem überzeugte ISG das Full-Service-Angebot von DATAGROUP: "DATAGROUP präsentiert einen vielseitigen Baukasten aus standardisierten IT-Outsourcing-Dienstleistungen, der alles bereitstellt, was Kunden für einen nahtlosen und effizienten IT-Betrieb in ihrem Unternehmen benötigen", so Wolfgang Heinhaus von ISG weiter. Der Rundum-Service-Gedanke gilt dabei sowohl für die gesamte Unternehmens-IT, was sich im Service-Portfolio CORBOX von DATAGROUP widerspiegelt, als auch in den Cloud-Services, die Bestandteil davon sind. So ist ein Alleinstellungsmerkmal von DATAGROUP, dass dem Kunden die Cloud "bezugsfertig", d.h. voll konfiguriert und betriebsbereit, zur Verfügung gestellt wird. Im Anschluss kümmern sich die DATAGROUP-Expert*innen auch um den reibungslosen Betrieb und können eine Vielzahl an Managed Services, wie zum Beispiel Application Management, in der Cloud bereitstellen. "Diese herausragende Positionierung durch ISG bestätigt unser exzellentes Angebot rund um das Thema Cloud für mittelständische Unternehmen. Dabei bieten wir nicht nur Services auf Spitzenniveau, sondern gerade auch deren abgestimmtes Zusammenspiel macht unsere Cloud-Lösungen aus. Die Auszeichnung belegt zudem, dass sich unsere Ausrichtung mit einer eigenständigen ‚Enterprise Cloud made in Germany' auszahlt", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Die aktuell erschienene Untersuchung von ISG, ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, zeigt Stärken, Herausforderungen und Alleinstellungsmerkmale der Anbieter von Managed Services und Colocation-Diensten in Deutschland. Der Studienteil "Managed Services for Midmarket" beleuchtet, wie die Anbieter laufende Management-Services für private und hybride Clouds sowie traditionelle Rechenzentrumsinfrastrukturen und -plattformen erbringen. Im Segment "Managed Hosting for Midmarkets" werden die Angebote für Standalone-Hosting-Lösungen für die Kunden im Mittelstand beleuchtet. Die ausführlichen Studienergebnisse stehen auf der DATAGROUP-Website zum Download zur Verfügung.

Download der Studie Die Studie kann auf der DATAGROUP-Website heruntergeladen werden: https://www.datagroup.de/isg-cloud/

Über ISG Provider Lens Die ISG Provider Lens Quadranten-Reports bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren als einzige Studien dieser Art datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, gestützt auf das globale ISG-Beraterteam. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing- Partner helfen; die ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studien decken derzeit Provider mit Angeboten in mehreren Regionen weltweit ab. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens Studien unter https://isg-one.com/research/isg-provider-lens

Über ISG ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Informationstechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter über 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Strategie- und -Betriebs-Design, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.600 mit der Digitalisierung vertraute Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen unter https://www.isg-one.com . Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

