Im August kennt die Aktie von Nordex bislang quasi nur den Weg nach unten. Seit dem Hoch nach den Zahlen seht inzwischen ein Minus von rund 20 Prozent zu Buche. Am Dienstag gibt es nun aber eine positive Meldung. Der Turbinenbauer hat einen Großauftrag aus Kanada erhalten, was im frühen Handel für Schwung sorgt.Nordex liefert 49 Turbinen mit einer Leistung von je 5,7 Megawatt für den kanadischen Windpark "Forty Mile" in Alberta. Der Auftrag hat damit ein Gesamtvolumen von knapp 280 Megawatt, die ...

