Cloud-basiertes Zahlungs-HSM bietet mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und eine schnellere Markteinführung

Monatlicher Abonnementservice integriert mit Azure, AWS und Google Cloud Platform für Multi-Cloud-Implementierungen

Ein schnellerer und flexiblerer Ansatz für die Zahlungssicherheit

Thales kündigt heute die Einführung von Thales payShield Cloud HSM an, einem abonnementbasierten Sicherheitsservice für digitale Zahlungen, der auf der marktführenden payShield 10K Payment Hardware Security Module (HSM) Technologie aufbaut und Kunden dabei hilft, die Einführung einer Cloud-basierten Zahlungsinfrastruktur zu beschleunigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230822822346/de/

©Thales

HSM-Know-how für den Zahlungsverkehr in die Cloud bringen

Seit mehr als 30 Jahren tragen die Zahlungs-HSMs von Thales dazu bei, kryptografische Schlüssel und sensible Daten zu schützen, um sichere Zahlungsprozesse zu ermöglichen sowohl online als auch persönlich. Der neue Service baut auf dem langfristigen Erfolg der weltweiten Vor-Ort-Zahlungs-HSM-Bereitstellungen von Thales auf und bietet eine schnelle Bereitstellung, verbesserte Flexibilität und nahtlose Integration mit führenden Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP).

Der payShield Cloud HSM-Service kann in hybriden Implementierungen eingesetzt werden, so dass bestehende Kunden jede Anwendung in ihrem eigenen Tempo in die Cloud verlagern können, ohne dass ihre HSM-Infrastruktur vor Ort unterbrochen wird. Der Service kann innerhalb von Minuten eingerichtet werden und bietet sofortige Sicherheit, Vertrauen, Aufgabentrennung und Funktionen, die die Anforderungen führender Zahlungsmarken wie American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay und Visa erfüllen.

Flexibilität ohne Abstriche bei der Sicherheit

Der payShield Cloud HSM-Service ist eine alternative Möglichkeit für Unternehmen, ihre Anforderungen an die Zahlungssicherheit zu erfüllen. Er vereinfacht die gemeinsame Nutzung von Produktions-HSMs über mehrere Standorte und Anwendungen hinweg und ermöglicht das schnelle Hinzufügen weiterer HSMs für Ausfallsicherheit, Backup oder Kapazität. Der Service wird derzeit von mehreren Rechenzentren in den USA und der EU unterstützt, weitere sind in Planung und helfen Unternehmen bei der wachsenden Komplexität der Datensouveränität. Diese Rechenzentren erfüllen kritische Datensicherheits-Auditstandards, einschließlich der für die Zahlungsabwicklung unerlässlichen PCI-PIN-Sicherheit.

"In allen Branchen und Regionen werden digitale Dienste immer häufiger von lokalen auf cloudbasierte Angebote umgestellt. Zahlungslösungen sind da keine Ausnahme", sagtTodd Moore, Vice President of Data Security Products bei Thales. "Unser cloudbasierter payShield 10K HSM-Service bietet eine neue, flexible und vollständig konforme Lösung zur Erleichterung von digitalen und persönlichen Zahlungen. Dieses neue Angebot bietet die außergewöhnliche Leistung, die Kunden von unseren HSM-Plattformen für den Zahlungsverkehr erwarten, einschließlich des Betriebs mit geringer Latenz mit führenden Cloud-Plattformen."

"In Fortsetzung unserer jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Thales hat Prime Factors unser Bank Card Security System (BCSS) erfolgreich mit dem Thales payShield Cloud HSM Service getestet", sagt Jose Diaz, VP, Products Services bei Prime Factors. "Unsere BCSS-Kunden sind nicht nur in der Lage, die volle Funktionalität von payShield in der Cloud zu nutzen, sondern können dies auch nahtlos mit payShield HSMs in hybriden Umgebungen tun. BCSS ermöglicht eine einfache und flexible Kontrolle über die Nutzung der Thales Zahlungs-HSMs vor Ort und in der Cloud. So können sie bestimmte Funktionen in der einen oder anderen Umgebung festlegen oder einen Lastausgleich zwischen Cloud- und lokalen payShield-HSMs vornehmen."

Verfügbarkeit

Der payShield Cloud HSM-Service ist ab sofort für bestehende Thales-Kunden verfügbar, die auf eine Multi-Cloud-Umgebung migrieren oder einen hybriden Ansatz wählen sowie für neue Kunden, die einen Ansatz für die Sicherheit von Cloud-Diensten suchen. Für bestehende payShield-Kunden bietet der Service volle Abwärtskompatibilität mit payShield HSMs vor Ort, einschließlich des vorhandenen benutzerdefinierten Codes. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://cpl.thalesgroup.com/encryption/hardware-security-modules/payment-hsms/payshield-cloud-hsm.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Technologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt und Digitale Identität und Sicherheit. Es entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, grüner und integrativer zu machen. Die Gruppe investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologien, Edge-Computing, 6G und Cybersicherheit. Thales hat 77.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

