Arbonia Halbjahresergebnisse 2023 EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau trotz schwierigem UmfeldUBM Development AG mit voraussichtlichem Verlust bis zu EUR 35 Mio zum Halbjahr Getir, Muttergesellschaft von Lieferdienst Gorillas steht vor massiver Entlassungswelle (Business Insider) SFC Energy mit Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis in H1 - Wachstum in Nordamerika und Asien deutlich ausgebaut Intershop erwirtschaftet erfreulichen Halbjahresgewinn und ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder KAP AG erwartet für das GJ 2023 ein signifikant niedrigerer Umsatz und normalisiertes EBITDA Nordex Group erhält Auftrag über 280 MW in Kanada Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...

