DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutschsprachige Länder pochen auf angebotsorientierte Politik

Die fünf deutschsprachigen Länder haben bei einem Treffen am Chiemsee auf eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik und die Vermeidung expansiver fiskalischer Impulse gedrungen. "Wir sind der Auffassung, dass das aktuelle wirtschaftliche Umfeld sowie die mittel- und langfristigen Herausforderungen eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik erfordern, um die Produktivität zu steigern, die Digitalisierung voranzutreiben, den demografischen Wandel und die Dekarbonisierung zu bewältigen sowie den Veränderungen der Globalisierung und der Sicherheitsordnung zu begegnen", erklärten die Finanzministerinnen und Finanzminister Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, der Schweiz und Liechtensteins nach ihrem Treffen in Aschau im Chiemgau.

Deutschland und Österreich beschließen steuerliche Erleichterungen für Grenzgänger

Deutschland und Österreich haben sich auf steuerliche Erleichterungen für Berufspendler geeinigt, die im jeweils anderen Land arbeiten. Wie die Bundesfinanzministerien beider Länder am Montag mitteilten, unterzeichneten beide Staaten beim Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Aschau im Chiemgau ein entsprechendes Änderungsprotokoll ihres Doppelbesteuerungsabkommens. Demnach gelten Menschen künftig auch dann als sogenannte Grenzgänger, wenn sie in der Grenzregion zwischen beiden Ländern arbeiten und dort ihren Wohnsitz haben - aber nicht täglich über die Grenze pendeln.

Trump stellt sich am Donnerstag den Behörden in Atlanta

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung eigenen Angaben zufolge am Donnerstag in Atlanta den Behörden stellen. Er werde am Donnerstag nach Atlanta reisen, um sich von der "linksradikalen" Staatsanwältin Fani Willis "verhaften" zu lassen, erklärte Trump am Montag (Ortszeit) in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. Die leitende Oberstaatsanwältin Willis handele "in strikter Abstimmung mit dem Justizministerium (...) Joe Bidens", fügte Biden hinzu.

Trump muss in Georgia 200.000 Dollar Kaution zahlen

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) Kaution zahlen. Die Summe wurde nach Verhandlungen zwischen Trumps Anwälten und der Staatsanwaltschaft von einem Richter in der Großstadt Atlanta angeordnet, wie aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht. Festgehalten ist zudem, dass Trump keinen Mitangeklagten oder Zeugen einschüchtern oder bedrohen darf. Das umfasst auch Posts auf Online-Plattformen.ie wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Thailands Ex-Regierungschef Thaksin bei Rückkehr aus Exil festgenommen

Nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil ist der frühere Regierungschef Thaksin Shinawatra bei seiner Rückkehr nach Thailand festgenommen worden. Der Milliardär landete am frühen Dienstag in einem Privatjet auf dem Flughafen Don Mueang, wo er von hunderten Anhängern begrüßt wurde. Anschließend wurde er zum Obersten Gericht gebracht, wo er wegen drei Verurteilungen, die in seiner Abwesenheit ergangen waren, zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.

GROßBRITANNIEN

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juli +4,3 Mrd GBP (Vj: +0,9 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juli PROGNOSE: +5,0 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Juli -9,6 Mrd GBP (Vj: -6,4 Mrd GBP)

SCHWEIZ

Juli Handelsbilanz Überschuss 2,596 Mrd CHF

Juli Exporte 20,625 Mrd CHF

Juli Importe 18,029 Mrd CHF

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.