Nach einem eher verhaltenen Start in die Woche könnte der DAX am Dienstag durch positive Impulse aus den USA wieder in die Gewinnzone rutschen.

Insbesondere die Technologie-Schwergewichte an der Nasdaq, wie Nvidia oder Tesla, fanden nach kurzen Rücksetzern wieder Abnehmer unter den Investoren. Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, verweist in einem Marktuptdate darauf, dass insbesondere die Jagd nach attraktiven Investments in der Technologiebranche den Markt antreibe. Dabei spielen insbesondere Unternehmen eine Rolle, die in zukunftsträchtigen Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz punkten können.

Die positiven Vorgaben aus den USA könnten den europäischen Börsen zum heutigen Handelsstart Rückenwind verleihen, zeigt sich Thomas Altmann optimistisch: "Dazu gibt es heute keine großen Neuigkeiten aus China. Und hier gilt im Moment für die Börsen: No news is good news", schreibt der Portfoliomanager von QC Partners, in einer Markteinschätzung.

Die Blicke richten sich nun gespannt auf das bevorstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Donnerstag. Investoren hoffen auf klare Signale zur Zinsentwicklung, die erneut die Märkte in Bewegung setzen könnten. Trotz der vorangegangenen Krisenmeldungen aus China bleibt der Optimismus unter Anlegern unverändert - ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen in die Potenziale innovativer Unternehmen beständig ist.

[ignoreKi]Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]