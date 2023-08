DJ POLITIK-BLOG/Baerbock laut Umfrage in K-Frage vorne

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Baerbock laut Umfrage in K-Frage vorne

Die Deutschen trauen der grünen Außenministerin Annalena Baerbock am ehesten zu, als Kanzlerkandidatin ihrer Partei zu reüssieren. In einer repräsentativen Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstituts Insa wurde Baerbock mit 17 Prozent am häufigsten genannt, knapp vor Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit 16 Prozent und Wirtschaftsminister Robert Habeck mit 12 Prozent, wie die Bild-Zeitung berichtete. Familienministerin Lisa Paus folgt abgeschlagen mit lediglich 4 Prozent. Wähler der Grünen selbst nennen ebenfalls am häufigsten Baerbock mit 32 Prozent, jedoch nur knapp vor Habeck mit 29 Prozent.

