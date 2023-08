DJ Heidelberg Materials verkauft Geschäft in Gambia

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials veräußert sein Zementterminal in der gambischen Hauptstadt Banjul an B5 Plus und schließt damit den Verkauf seiner Aktivitäten in dem westafrikanischen Land ab. Zum Kaufpreis machte der Baustoffkonzern keine Angaben. Die Transaktion sei Teil der laufenden Portfoliooptimierung, hieß es.

