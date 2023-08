FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Gerresheimer scheint vorerst an ihrem Limit angekommen. Am vergangenen Mittwoch wurden im Rekordhoch noch knapp 120 Euro bezahlt für die Aktien, doch seither geht es mit ihnen bergab. Am Dienstag trug eine Abstufung auf "Hold" durch das Analysehaus Hauck & Aufhäuser dazu bei, dass der Kurs um bis zu 1,7 Prozent abrutschte. Zuletzt betrug der Abschlag dann noch 0,6 Prozent auf 116 Euro.

Die Abstufung begründete Analyst Alexander Galitsa damit, dass sich mit dem guten Lauf das Profil von Chancen und Risiken erheblich verschlechtert hat. In seiner Studie verwies der Experte auf die Kapitalrendite, die der Verpackungshersteller noch verbessern müsse. Gerresheimer werde mittlerweile von Anlegern wieder als Wachstumsunternehmen angesehen - mit einer nachhaltigen Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) im Bereich von 15 Prozent. Dazu weise diese Kennziffer derzeit aber eine Lücke von etwa 5 Prozentpunkten auf.

Mit einem Kursanstieg um 85 Prozent in diesem Jahr ist Gerresheimer im MDax der zweitbeste Wert. Durch den Anstieg liegt der Experte mit seinem unveränderten Kursziel von 125 Euro nur noch knapp 8 Prozent über dem aktuellen Niveau./tih/jha/