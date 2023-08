Wie entwickelt sich die Aktie von PayPal? Es scheint, dass das derzeitige Level wiederum Anleger anzieht. Am letzten Freitag war eine deutliche Gegenreaktion zu beobachten. Nach einem besorgniserregenden neuen Tief in der Abwärtsbewegung am selben Tag ging es bergauf - die Aktie schloss sogar mit leichtem Tagesgewinn. Zum Wochenauftakt hingegen, fehlte den Käufern jedoch das Engagement und die Aktie stabilisierte ...

