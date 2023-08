Am 10. August erlebte die Aktie von Plug-Power einen erneuten deutlichen Verkaufsrückgang. Die Quartalszahlen und insbesondere der Ausblick konnten kein Vertrauen in den Wert schaffen - und seine Bewertung, die man durchaus als ehrgeizig betrachten könnte. So sank der Kurs des US-Hydrogen-Unternehmens über Nacht - eine Kurslücke, ein sogenanntes Gap, entstand. Investoren sollten dabei stets mit dem Markttrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...