Die Umfrage von Dataiku und Databricks zeigt, dass knapp die Hälfte der europäischen KI-Fachkräfte der Meinung ist, dass KI mehr offizielle Regulierung benötigt

Dataiku, die Plattform für "Everyday AI", hat heute zusammen mit Databricks die Ergebnisse einer Umfrage von führenden KI- Experten großer Unternehmen in ganz Europa veröffentlicht. Die Befragten1 beantworteten Fragen zu generativer KI, Ausgaben für KI-Tools und ROI, Reichweite von KI-Anwendungsfällen und mehr.

Während die weltweite Umfrage mit 400 Befragten einen breiten Enthusiasmus und Maßnahmen rund um die generative KI aufzeigte, zeigten die europäischen Ergebnisse, dass die europäischen KI-Fachkräfte generative KI eher als eine Revolution ansehen, die unsere Arbeitsweise verändern wird (29 %), verglichen mit den USA (23 %). Im Vergleich zu den USA (43 %) ist es in Europa wahrscheinlicher, dass es klare Prozesse für die Umsetzung von KI-Projekten und deren Produktion gibt (57 %).

Die europäischen Befragten sind jedoch auch der Meinung, dass die derzeitige KI- Regulierung nicht ausreicht. Knapp die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass KI mehr Regulierung benötigt, und ein Drittel antwortet, dass sie nicht glauben, dass die Unternehmensleitung (d.h. die C-Suite) die Risiken und Vorteile von KI versteht.

"Wir glauben, dass ein ständiger Dialog und eine Zusammenarbeit im Bereich der KI notwendig sind, und diese Ergebnisse zeigen, dass die Verantwortlichen für Daten in Europa und Großbritannien nicht unempfindlich gegenüber den potenziellen Nachteilen dieser Technologie sind", sagte Shaun McGirr, Field Chief Data Officer bei Dataiku. "Gemeinsam müssen wir das öffentliche Bewusstsein für die möglichen Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft und künftige Generationen schärfen. Jetzt ist es an der Zeit, ein ehrliches Gespräch darüber zu führen, wie wir diese Technologie nutzen wollen."

Die europäischen Ergebnisse sind Teil einer größeren globalen Umfrage unter führenden Datenexperten aus einer Reihe von Unternehmen und Branchen, die im Juni 2023 durchgeführt wurde, um die Akzeptanz und Wahrnehmung von KI zu untersuchen. Bei der Frage nach dem Reifegrad von KI waren die Befragten sehr geteilter Meinung. Fast die Hälfte (48 %) gab an, dass sie Data Science und KI einbinden oder ausbauen, während 51 noch mit KI experimentieren oder sie einführen. Allerdings hinkte das Erfassen des Wertes von KI dem operativen Einsatz hinterher. Fast zwei von fünf (37 %) der Verantwortlichen für Datenverarbeitung verbuchten den Wert von Data Science- und KI-Initiativen mit einheitlichen Rahmenwerken oder verbuchten KI in der Bilanz wie andere strategische Initiativen. Fünfundfünfzig Prozent haben ein inkonsistentes Erfassungssystem oder erfassen die Ergebnisse nur anekdotisch.

"Diese Ergebnisse zeigen das große Interesse an generativer KI, aber auch die damit einhergehenden Herausforderungen, vom Datenzugang über den Datenschutz bis hin zur Regulierung", sagte Prem Prakash, Head of AI Marketing bei Databricks. "Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen steht unsere gemeinsame Mission mit Dataiku fest: die Demokratisierung von Daten und KI, die es jedem Unternehmen ermöglicht, seine generativen KI-Lösungen sicher und kostengünstig aufzubauen."

Dataiku wurde auf dem Data AI Summit in San Francisco im letzten Monat zum Databricks 2023 AI Partner of the Year ernannt. Die kollaborative Technologie von Dataiku macht es den Kunden leicht, generative KI einzusetzen, um Daten in leistungsstarke Geschäftsergebnisse zu verwandeln. Legen Sie los mit Databricks und Dataiku und lesen Sie folgenden Blog-Beitrag: Have your Cake and Eat It Too With Dataiku and Databricks.

Laden Sie den umfassenden Bericht herunter, um die gesamte Landschaft der KI-Einführung und -Wahrnehmung zu erkunden.

Nehmen Sie an dem kommenden Webinar zu den Umfrageergebnissen von Dataiku und Databricks teil: AI by the Numbers: See How You Stack Up in the Race to Generative AI.

(1) Die Befragten sind Manager oder höher, kommen aus den USA, EMEA und APAC und arbeiten in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden Dollar. Siehe https://pages.dataiku.com/dataiku-databricks-ai-survey Seite 26 "Über die Umfrage" für weitere Einzelheiten zu den Befragten und der Methodik.

