Frankfurt a.M. (ots) -Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst eine wegweisende Umfrage zur Neugestaltung der Eurogeldscheine gestartet, bei der Bürger*innen der EU die Möglichkeit haben, aus sieben Vorschlägen ihren Favoriten zu wählen. In diesem Zusammenhang hat die Reisebank die Umfrage der EZB gespiegelt und die eigenen Bargeldprofis zu Wort kommen lassen.Tagtäglich arbeiten die Mitarbeitenden des Marktführers im Reisezahlungsmittelgeschäft mit den vielfältigsten Währungen aus der ganzen Welt und bringen ausgewiesene Kenntnisse im Umgang mit unterschiedlichen Geldscheinen mit. Dieses Expertenwissen wurde nun genutzt, um den Favoriten der Reisebank-Mitarbeitenden zu ermitteln. Mit hohem Anklang setzte sich Themenvorschlag 7 durch."Flüsse: Wasser des Lebens in Europa"Der von den Reisebank-Mitarbeitenden favorisierte Themenvorschlag 7 für die Neugestaltung der Eurogeldscheine trägt den Titel "Flüsse: Wasser des Lebens in Europa". Dieser Vorschlag wurde von den schönen Landschaften Europas inspiriert und verbindet die natürlichen Wunder unseres Kontinents mit den übergeordneten Themen der Verflechtungen und Nachhaltigkeit.Die Idee hinter diesem Vorschlag ist es, die Bedeutung von Flüssen als lebensspendende Quellen zu betonen, die nicht nur Nationen, sondern ganze Regionen miteinander verbinden. Die Abbildungen auf den Banknoten könnten verschiedene Abschnitte europäischer Flüsse zeigen, die über Grenzen hinweg fließen - von ihren Quellen bis zum Meer, so die Designidee. Dies spiegele die Vielfalt der europäischen Natur und Kultur wider.Die Verwendung von Flüssen als zentrales Thema der Gestaltung der Eurogeldscheine symbolisiert nicht nur die geografische Verbindung, sondern auch das Konzept der Verflechtungen, sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Diese Vision passt auch ideal zur Idee der Nachhaltigkeit, da sie die Notwendigkeit betont, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen und zu bewahren.Nutzen Sie Ihre StimmeDie Profis der Reisebank kennen Geldscheine, ihr Aussehen und damit verbundene Botschaften aus der ganzen Welt. "Unsere Mitarbeitenden haben tagtäglich die optischen geld- und wertpolitischen Aushängeschilder der verschiedenen Nationen in den Händen", sagt Retailchef Ekkehard Striegel. "Deshalb haben wir die Reisebank-Profis auch gebeten, die Neugestaltungsvorschläge unter die Lupe zu nehmen. Unter den zahlreichen und ansprechenden Vorschlägen der EZB-Kolleg*innen haben wir denjenigen identifiziert, der optimal zu den Anforderungen und Bedürfnissen der Bevölkerung passt und den europäischen Wertegedanken zu unterstützen", so Striegel weiter. Das am besten votierte Motiv der Flüsse agiere grenzübergreifend, verbinde Menschen und löse Grenzen auf.Der Weg zur neuen Gestaltung der Eurogeldscheine ist längst noch nicht abgeschlossen. So läuft die EZB-Umfrage (https://survey.ecb.europa.eu/euro-banknote-survey?lang=de) noch zum 31. August 2023. Daran anschließend ist ein Designwettbewerb angekündigt. Die Umfrage bietet eine einzigartige Gelegenheit für EU-Bürger*innen, ihre Stimme zu nutzen und aktiv an der Mitgestaltung unserer gemeinsamen Währung teilzunehmen.Pressekontakt:Rüdiger Schmitt, 069 / 97 88 07 305, ruediger.schmitt@reisebank.deOriginal-Content von: Reisebank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116526/5585395