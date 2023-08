Kapsch TrafficCom ist eines der führenden Technologieunternehmen Österreichs. Mit seinen Produkten und Lösungen in den Bereichen Mauterhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge trägt Kapsch dazu bei, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft mit intelligenten Mobilitätslösungen in den verschiedensten Anwendungsbereichen nachhaltig zu gestalten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 07. September um 11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Marcus Handl, IR Officer der Kapsch TrafficCom. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-07-11-00/BZ6-GR zur Verfügung gestellt.





