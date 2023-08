DJ POLITIK-BLOG/Kinderärzte-Präsident will Begrenzung von Cannabis-Legalisierung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Kinderärzte-Präsident will Begrenzung von Cannabis-Legalisierung

Der Kinderärzte-Präsident Thomas Fischbach hat vor den Folgen der Cannabis-Legalisierung gewarnt und zu Beginn für eine örtliche Begrenzung geworben. Zum Start des parlamentarischen Verfahrens forderte er, "dass die Mitglieder der Ampel-Fraktionen noch einmal darüber nachdenken, die Cannabis-Legalisierung zunächst versuchsweise nur an ein oder zwei Orten in Deutschland einzuführen und das wissenschaftlich eng begleitet", sagte Fischbach der Rheinischen Post. "Geht dann etwas schief und es ergeben sich nicht die gewünschten Effekte zur Eindämmung des Schwarzmarktes, kann das Projekt Legalisierung schnell wieder eingestampft werden", sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Deutschland. Er rechnete nach einer Legalisierung mit mehr minderjährigen Drogenkonsumenten.

Baerbock laut Umfrage in K-Frage vorne

Die Deutschen trauen der grünen Außenministerin Annalena Baerbock am ehesten zu, als Kanzlerkandidatin ihrer Partei zu reüssieren. In einer repräsentativen Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstituts Insa wurde Baerbock mit 17 Prozent am häufigsten genannt, knapp vor Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit 16 Prozent und Wirtschaftsminister Robert Habeck mit 12 Prozent, wie die Bild-Zeitung berichtete. Familienministerin Lisa Paus folgt abgeschlagen mit lediglich 4 Prozent. Wähler der Grünen selbst nennen ebenfalls am häufigsten Baerbock mit 32 Prozent, jedoch nur knapp vor Habeck mit 29 Prozent.

