Berlin (ots) -Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. verleiht am 20. September 2023 zum neunten Mal den Cäcilia-Schwarz-Förderpreis (https://www.deutscher-verein.de/de/wir-ueber-uns-verein-caecilia-schwarz-foerderpreis-1387.html) für Innovation in der Altenhilfe (Schirmherrschaft Bundesfamilienministerin Lisa Paus) in Potsdam. Zuvor wird auf der Mitgliederversammlung unter dem Motto "Inklusion ist ein Gewinn für alle! - Chancen einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe" informiert und diskutiert.Wir freuen uns sehr, dass wir versierte Gesprächspartner/innen zu unserem diesjährigen Thema "Inklusion ist ein Gewinn für alle! - Chancen einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe" an einen Tisch bringen konnten. Eine gleichberechtigte Teilhabe aller zu ermöglichen, ist ein unverzichtbares Ziel für unsere Gesellschaft und gelebte Inklusion. Am Beispiel der Umsetzung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sollen Lösungen für die zahlreichen Herausforderungen Gelingensbedingungen für die inklusive Ausgestaltung in der Mitgliederversammlung identifiziert werden.Auch die anschließende Preisverleihung hebt ein Thema besonders in den Vordergrund: Innovation in der Altenhilfe. Bereits zum neunten Mal wird der Cäcilia-Schwarz-Förderpreis verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wendet sich an Nachwuchswissenschaftler/innen, die sich mit innovativen Entwicklungen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse älterer Menschen beschäftigen. Themen sind diesmal "Assistierter Suizid und Alter" sowie "Demenzspezifische Bildungsmaßnahmen für Gesundheitsberufe in Krankenhäusern". Schirmherrin ist Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Das ausführliche Programm können Sie unter "Deutscher Verein - Mitgliederversammlung" (https://www.deutscher-verein.de/de/wir-ueber-uns-verein-mitgliederversammlung-1385.html) abrufen.Bei Interesse für eine Berichterstattung oder an Interviews melden Sie sich gern per E-Mail unter presse@deutscher-verein.de an.