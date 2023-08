Laut Hugh Hendry, Gründer von Eclectica Macro, ist es in einem derzeit unsicheren makroökonomischen Umfeld wichtig, in reale Vermögenswerte zu investieren. Dennoch zieht er Bitcoin nach wie vor Gold vor und hält sogar die vierfache Menge an der Kryptowährung im Vergleich zu seinem Edelmetall-Exposure.Unter den realen Vermögenswerten ist Hendrys Top-Auswahl Gold. "Ich würde fünf Prozent meines Portfolios in Gold investieren", sagte er gegenüber Kitco News. "Warum Gold? Weil Gold in den letzten 12 ...

