Kaarst (ots) -Bessere Konditionen und mehr Klimaschutz: Beim Stromversorger-Wechsel gibt es einiges zu beachten - auch hinsichtlich der Strompreisbremse.Ob günstigere Tarife oder der Wunsch nach umweltfreundlicher Energie - es gibt zahlreiche Gründe, weshalb Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Stromanbieter wechseln möchten. Der Ökostromversorger Grünwelt Energie erklärt, worauf es bei einem Wechsel ankommt, wie sich der Strompreis zusammensetzt und wie sich die Strompreisbremse auswirkt.Worauf muss beim Anbieterwechsel geachtet werden?Zunächst ist es wichtig, den aktuellen Vertrag genau zu prüfen. Oftmals sind darin Kündigungsfristen festgelegt, die beachtet werden müssen. Des Weiteren sollten Stromkunden auf die Vertragslaufzeit, den Preis und vor allem die Herkunft des Stroms achten. Ökostrom, wie ihn Grünwelt Energie anbietet, trägt zum Beispiel mit jeder Kilowattstunde aktiv zum Klimaschutz bei, da er zu 100% aus erneuerbaren Energien wie Wasser- und Windkraft stammt.Wann ist ein Wechsel ratsam?Ein Wechsel ist ratsam, wenn Verbraucher mit ihrem aktuellen Anbieter unzufrieden sind, günstigere Konditionen oder eine nachhaltige Stromquelle suchen. Ein Vergleich verschiedener Anbieter kann helfen, den passenden Tarif zu finden.Wie funktioniert ein Anbieterwechsel?Es ist einfacher, als viele denken: Nachdem ein neuer Anbieter ausgewählt wurde, übernimmt dieser in der Regel alle Formalitäten - von der Kündigung beim bisherigen Versorger bis zur Umstellung. Kunden müssen sich um sehr wenig kümmern. So ist es auch bei Grünwelt Energie. Auf der Webseite (https://www.gruenwelt.de/) des Anbieters können Endverbraucher bequem und unverbindlich anhand ihrer Postleitzahl und ihrem Jahresverbrauch ihren voraussichtlichen Strompreis kalkulieren. Danach können die Kunden mit wenigen Klicks direkt online oder per Telefon ihren persönlichen Tarif bestellen. Um alles Weitere kümmert sich Grünwelt Energie - transparent, sicher und reibungslos.Umzug: Was passiert mit dem Stromvertrag?Bei einem Umzug kann der Stromvertrag in der Regel mitgenommen werden. Es ist jedoch wichtig, den Anbieter frühzeitig zu informieren und die neue Adresse mitzuteilen. Gesetzlich ist es sichergestellt, dass es beim Wechsel des Anbieters zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommt.Wie setzt sich der Strompreis zusammen?Der Strompreis (https://www.gruenwelt.de/strompreisinformation.html) setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, dazu zählen die Energieerzeugungskosten, Netzentgelte, Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Abgaben und Umlagen. Insbesondere hinsichtlich der Erzeugungskosten hielt sich lange das Vorurteil, Ökostrom sei teurer als Strom aus fossilen Brennstoffen. "Dies ist aber lange nicht mehr die Regel. Unter anderem durch technische Fortschritte und verbesserte Prozesse ist der Erzeugungspreis von Ökostrom in den vergangenen Jahren rapide gesunken", erklärt Grünwelt Energie.Demgegenüber sind die Erzeugungskosten von Strom aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas und Öl vom Weltmarktpreis, geopolitischen Spannungen sowie Förderkosten abhängig und können dadurch stark schwanken.Wie verhält es sich mit der Strompreisbremse?Die 2022 reduzierten Gaslieferungen aus Russland beeinflussten die Gas- und Strompreise erheblich. Trotz einer Markterholung spüren Endverbraucher den Kostendruck. Die Strompreisbremse (https://www.gruenwelt.de/preisbremse-strom.html) der Regierung soll die Stromkosten begrenzen. Für Privathaushalte, die unter 30.000 Kilowattstunden verbrauchen, sind 80% der Kosten auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Die Differenz zahlt die Regierung an die Energieversorger. Dieses Entlastungspaket gilt automatisch für das ganze Jahr 2023, eine Verlängerung bis April 2024 ist geplant.Die Energiepreisbremse hat zwar keine direkten Auswirkungen bei einem Stromanbieterwechsel, es lohnt sich jedoch, die Versorger zu vergleichen. Denn mittlerweile liegen vielerorts die Preise der Anbieter wieder deutlich unter 40 Cent pro Kilowattstunde. Mit einem Wechsel könnten Verbraucher daher mehr Geld sparen als mit der Preisdeckelung.Über Grünwelt EnergieGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für eine nachhaltige Energieversorgung. Grünwelt Energie beliefert seit 2015 Privatkunden deutschlandweit mit 100% Ökostrom. Das Kaarster Unternehmen bietet neben Ökostrom auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.