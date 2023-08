Nürnberg (ots) -Der Smartphone-Tarif von NORMA ist jetzt auch über die noch nachhaltigere eSIM erhältlich! Kundinnen und Kunden, die die Top-Tarife für wenig Geld nutzen, können ab sofort umsteigen - die bisherige SIM-Karte aus Plastik gehört dann der Vergangenheit an. Die Einrichtung des Smartphones mit der eSIM geht noch schneller und einfacher: Sie findet komplett digital statt und ist von unterwegs aus möglich. Flexibler und nachhaltiger sind Userinnen und User noch nie in die Welt von NORMA Connect abgetaucht.Mini, Micro oder Nano - NORMA sagt: Egal!Während Smartphone-Fans bislang immer checken mussten, welche SIM in ihr Handy passt, ist das mit der eSIM völlig egal. Denn: Solang der eSIM-Standard unterstützt wird - was bei neueren Smartphones in der Regel der Fall ist - können Nutzerinnen und Nutzer künftig einfach loslegen. Wer sich also für NORMA Connect entscheidet, bekommt ein nachhaltiges Angebot, Top-Leistungen und beste Preise.Apropos Top-Leistungen: NORMA Connect hat erst kürzlich allen Vielsurfern ein Geschenk gemacht und das Datenvolumen aller Tarife um bis zu 66 Prozent erhöht. Im Tarif "Smart S" surfen Verbraucherinnen und Verbraucher nun mit 5 Gigabyte (GB) statt wie zuvor mit 3 GB bei LTE-Geschwindigkeit. Im "SMART M"-Angebot - dem Beststeller des Discounters - stehen nun statt 6 GB starke 10 GB zur Verfügung. Auch im "Smart L"-Tarif profitieren alle Verbraucherinnen und Verbraucher: Sie kommen nun auf 20 GB High-Speed-Volumen (zuvor 12 GB). Während das Datenvolumen durch die Decke geht, bleiben die Preise dabei gewohnt niedrig. Und dies selbstverständlich alles im besten D-Netz.NORMA bietet einen ausgezeichneten Smartphone-TarifDer NORMA Connect-Mobilfunktarif "Smart S" wurde zuletzt vom renommierten Technikmagazin CHIP mit der Bewertung "sehr gut" ausgezeichnet! Damit erreichte der Lebensmittel-Discounter bereits im vierten Jahr in Folge eine Top-Platzierung. Im Vergleich zu 2021 (Note 1,6) und 2022 (Note 1,6) schnitt NORMA Connect diesmal sogar noch besser ab: Der Smartphone-Tarif für echte Sparfüchse erhielt die Gesamtnote 1,4.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5585461