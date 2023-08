Die Puma-Aktie ist mit frischem Schwung in die aktuelle Woche gestartet. Am heutigen Dienstag gibt es zudem eine neue Analystenstimme: Thomas Maul von der DZ Bank schraubte das Kursziel deutlich in die Höhe. Das dürfte die Aufwärtsbewegung weiter befeuern. Startet nun die nächste Rally?Maul hat das Kursziel am heutigen Dienstag von 66 auf 73 Euro angehoben und empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Er sieht den Sportartikelhersteller auf Kurs, das mittel- beziehungsweise langfristige Wachstums- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...