Rheinbach (ots) -Dass ein zu hoher CO2-Gehalt in der Luft nicht nur für die Erdatmosphäre, sondern auch für die menschliche Gesundheit fatale Auswirkungen hat, macht sich besonders in Innenräumen rasch bemerkbar. Erreicht der Kohlenstoffdioxid-Gehalt hier einen kritischen Wert, sind oftmals Symptome wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und Müdigkeit die Folge. Um dem vorzubeugen, sollte stets auf eine ausreichende Frischluftzufuhr geachtet werden. Das Problem: Regelmäßiges Lüften wird im geschäftigen Alltag häufig vergessen. Hier dienen CO2-Monitore als smarte Unterstützung: Die kompakten Wand- und Tischmodelle von Airflow geben permanent Auskunft über den Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Raumluft und zeigen zuverlässig an, wann es Zeit ist zu lüften.Ob in Schulen, Büros oder Wartezimmern - überall dort, wo sich viele Menschen in einem geschlossenen Raum aufhalten, steigt der CO2-Gehalt in der Luft binnen kürzester Zeit massiv an. Das kann nicht nur die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit vermindern, sondern auch die Aerosollast und damit die Ansteckungsgefahr durch Viren und Bakterien erhöhen. Eine zu hohe Kohlenstoffdioxid-Konzentration sollte also in jedem Fall durch regelmäßiges Lüften vermieden werden. Oftmals wird der Lüftungsbedarf jedoch erst erkannt, wenn der CO2-Gehalt bereits ein kritisches Level erreicht hat. Damit der richtige Lüftungszeitpunkt nicht mehr verpasst wird, empfehlen Experten den Einsatz von CO2-Monitoren zur Überwachung der Raumluftqualität. Airflow bietet eine breite Auswahl moderner Geräte, die das Lüftungskonzept in Innenräumen mit cleveren Funktionen unterstützen und trägt so zur körperlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer bei.CO2-Monitore von Airflow: Praktische Funktionen und intuitive BedienungCO2-Gehalt und Lüftungsbedarf immer im Blick: Die kompakten CO2-Monitore der Airflow Lufttechnik GmbH ermöglichen eine permanente Überwachung der Luftqualität in Innenräumen und zeigen zuverlässig an, wann es Zeit ist zu lüften. Intuitiv bedienbar, sind die netzbetriebenen Geräte sofort und ohne Vorkenntnisse einsatzbereit. Die Modelle mit Ampelfunktion weisen Nutzer auf den aktuellen Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Raumluft hin und zeigen somit einen Lüftungsbedarf an. Erhältlich als Wand- oder Tischmodelle und mit verschiedenen Zusatzfunktionen, wie z. B. der Anzeige von Temperatur und relativer Feuchte, findet sich das passende Gerät für jeden Einsatzbereich.Weitere Informationen zum Thema CO2-Monitore und den einzelnen Produkten gibt es hier: https://co2-monitore.airflow.dePressekontakt:Airflow Lufttechnik GmbHSimone SteinfartzTelefon: +49 (0)2226/9205-32E-Mail: simone.steinfartz@airflow.deOriginal-Content von: Airflow Lufttechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171605/5585480