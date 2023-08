FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Tech-Aktien sind am Dienstag bei Anlegern begehrt. Rückenwind lieferte eine starke Nasdaq-Börse mit deutlichen Kursgewinne zum Wochenstart. Der Stoxx Europe 600 Technology lag am Dienstagvormittag mit einem rund zweiprozentigen Kursplus in Führung im Branchentableau. Er erholte sich damit weiter von seinem niedrigsten Niveau seit Mai vom vergangenen Freitag.

Aktien des Chipkonzerns Infineon kletterten als größter Dax -Gewinner um 2,4 Prozent. SAP -Anleger konnten sich über ein Kursplus von 1,8 Prozent freuen. Hier gab es zudem eine Analystenempfehlung der Privatbank Metzler.

Der Dax kam am Dienstag auf einen Anstieg von fast einem Prozent und versuchte damit nach dem jüngsten Rückschlag den Sprung über den Widerstand um die 15 700 Punkte. In New York war der Nasdaq 100 am Vorabend mit einem Plus von 1,7 Prozent fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen.

Laut Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, konzentrierte sich die Begeisterung in New York "einmal mehr auf große Technologiewerte" wie Nvidia oder Tesla . Diese hätten dafür gesorgt, dass der Leitindex Nasdaq 100 eine viertägige Verlustserie beendet habe. Der Expertin zufolge waren Schnäppchenjäger wohl der Haupttreiber. Anleger vertrauten im Umfeld längerfristig hoher Zinsen wieder auf die Potenziale von Firmen wie Nvidia, die Stärken im Bereich Künstlicher Intelligenz haben.

Spannend wird es für Nvidia-Aktionäre dann am Mittwoch nach US-Börsenschluss. Dann werden Quartalszahlen des Unternehmens zeigen, ob des die hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann.

Das Bankhaus Metzler nahm unterdessen die Aktien des Softwarekonzerns SAP mit "Buy" und einem Kursziel von 148 Euro in die Bewertung auf. Das Ziel würde ein Rekordhoch bedeuten. Das bisherige Hoch aus dem September 2020 hatte etwas niedriger bei 143 Euro gelegen.

Der Experte baut dabei auf Cloud-Lösungen. Das Cloud-Geschäft werde in diesem Jahr nicht nur der dominante Umsatzstrom von SAP sein, sondern zudem der Haupttreiber für ein operatives Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich, ergänzte der Experte. Mit seinem Kursziel sieht er noch 16 Prozent Potenzial für die SAP-Aktien, die in diesem Jahr bereits 32 Prozent gewonnen haben. Damit haben sie sich deutlich besser geschlagen als Infineon als zweiter wichtiger Tech-Wert im Dax. Die Titel des Chipkonzerns kommen 2023 bislang auf ein Plus von knapp 16 Prozent.

Im MDax folgten am Aixtron mit einem Plus von gut zweieinhalb Prozent dem positiven Branchentrend./tih/mf/mis

