HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Verbio von 74 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Tim Wunderlich sieht den Biosprit-Hersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie in einem Übergangsjahr wegen Investitionen, die auf die nächste Wachstumsphase einstimmten. Die Marktbedingungen für Biodiesel besserten sich zwar neuerdings, er wird aber dennoch etwas vorsichtiger für Wachstum und Profitabilität./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 07:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2023 / 08:00 / MESZ

DE000A0JL9W6