Neue Woche, neues Glück: In die zuletzt stark gebeutelte Infineon-Aktie kommt wieder Leben. Die erneut aufgeflammte Tech-Rally an den US-Börsen wirkt sich dabei auch positiv auf die Chipbranche in Europa aus. Kommt jetzt die Trendwende? Geht man nach der UBS, hat die Aktie noch rund 50 Prozent Potenzial.So hat Analyst Francois-Xavier Bouvignies von der UBS das Kursziel am heutigen Dienstag auf 49 Euro mit der Einstufung "Buy" belassen. Infineon habe eine zentrale Position innerhalb der Energiewende, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...