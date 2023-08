Berlin (ots/PRNewswire) -Dreame Technology, (https://de.dreametech.com/) ein schnell wachsender Marktführer im Bereich Smart Home-Reinigungstechnologie, wird auf der IFA 2023 in Deutschland mit einer revolutionären Mopp-Technologie vertreten sein, die eine verbesserte Bodenpflegeerfahrung bietet.Am Stand des Unternehmens haben Besucher die Gelegenheit, einige der meistverkauften Modelle aus dem Dreame-Sortiment an Staubsaugerrobotern, Nass- und Trockensaugern sowie kabellosen Stielstaubsaugern zu erleben. Darüber hinaus wird Dreame auf der IFA auch ein neues Flaggschiff unter den Saugrobotern vorstellen. Der DreameBot L20 Ultra verfügt über ein exklusives, bahnbrechendes Wischsystem und eine Reinigungstechnologie, die eine weit verbreitete Herausforderung der Branche löst, nämlich die Unfähigkeit, effektiv entlang von Kanten zu reinigen.Als innovatives Unternehmen, das fortschrittliche Robotertechnologien für Haushaltsanwendungen einsetzt, erforscht Dreame auch das Potenzial für einen breiteren Einsatz der Technologie. Die Ausstellung der neuesten Roboter-Poolreiniger und des bionischen vierbeinigen Roboterhundes wird zeigen, wie das Unternehmen weiterhin nach Innovationen strebt.Yu HAO, Gründer und CEO von Dreame, erklärt: "Wir freuen uns, unsere Nutzer persönlich auf der IFA kennenzulernen und Branchenführern unsere neuesten Innovationen vorzustellen. Die Messe bietet uns eine wertvolle Gelegenheit, Feedback von Anwendern einzuholen, mit Brancheninsidern in Kontakt zu treten und neue Geschäftspartnerschaften in Deutschland und ganz Europa aufzubauen. Wir sind weiterhin bestrebt, Innovation voranzutreiben und hochwertige Produkte für jeden Haushalt zu liefern."Dreame heißt Besucher vom 1. bis 5. September an seinem Stand CCA-209 in Halle A bei der IFA in Berlin willkommen.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/) und Twitter (https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FDreame_tech). Weitere Informationen finden Sie auf: https://de.dreametech.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2189943/Dreame_Technology_Debut_New_Intelligent_Robotic_Products_IFA_2023_Revolutionary.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-technology-stellt-auf-der-ifa-2023-neue-intelligente-roboterprodukte-mit-einem-revolutionaren-mop-system-vor-301906602.htmlPressekontakt:Aonan Li,aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5585634