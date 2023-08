Die Arbeiten an den ersten Solarparks haben in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Die durchschnittliche Leistung der Anlagen liegt bei 20 Megawatt, wobei einzelne Photovoltaik-Kraftwerke bis zu 150 Megawatt groß sein werden.Secursun hat mit der Realisierung seiner Photovoltaik-Projekt-Pipeline in Deutschland begonnen. Insgesamt sollen bis 2026 mehr als 50 Anlagen mit 1,1 Gigawatt realisiert und ans Netz gebracht werden. Die Arbeiten an zwei Projekten in Mecklenburg-Vorpommern hätten bereits begonnen und eine dritte Photovoltaik-Anlage in Brandenburg folge in Kürze, teilte der Berliner Projektentwickler ...

