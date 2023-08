Die Aktie von Redcare Pharmacy ist am vergangenen Freitag um 11% gefallen, was eine technische Reaktion ohne klare Ursache zu sein scheint. Zuvor hatte die Aktie jedoch eine beeindruckende Performance gezeigt und in den letzten 12 Monaten um über 70% zugelegt, was u.a. auf die starken Halbjahresergebnisse zurückzuführen war. Im zweiten Quartal meldete Redcare ein bemerkenswertes organisches Umsatzwachstum von 25% im Jahresvergleich, das sich gegenüber dem Vorquartal noch beschleunigte. Infolgedessen revidierte das Management seine Prognose für das Umsatzwachstum und die bereinigte EBITDA-Marge für das Jahr '23 nach oben. Darüber hinaus ist die für '24 erwartete Einführung von e-Rezepten (e-Rx) für Redcare Pharmacy vielversprechend, da sie einen einfacheren Online-Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten ermöglicht. Dennoch wurden Bedenken hinsichtlich möglicher Nachteile für Online-Apotheken im Vergleich zu physischen Apotheken geäußert. Angesichts des begrenzten Kurspotenzials im Vergleich zu den Wettbewerbern bekräftigen die Analysten von AlsterResearch ihr Rating "HALTEN" mit einem unveränderten Kursziel von EUR 115,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V.





