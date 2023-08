Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Nordex. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik: Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken. Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...